DT de la U, Gustavo Álvarez: "Este equipo tiene carácter y seriedad"

Universidad de Chile mantiene el sueño de volver a conquistar el título de la Copa Sudamericana. El cuadro azul derrotó por 2-1 a Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y avanzó a semifinales, donde enfrentará a Lanús de Argentina.

Tras la victoria, el técnico del conjunto estudiantil, Gustavo Álvarez, destacó la dificultad del elenco peruano en conferencia de prensa.

"Nos tocó enfrentar a un rival muy duro, que no fue sorpresa. Todos sus partidos de visitante los jugó como hoy, con mucho carácter, y había que superarlos. Inicialmente, encontramos los espacios previstos. Tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje, como hoy, pues sin dominar el trámite, nos alejaron de su arco. Es un resultado justo", expresó el estratego.

"En Lima el poco espacio lo teníamos en los últimos metros, hoy en el medio y para nuestro arco, porque hicimos el gol rápido (...) Estuvimos a punto de hacer tres goles. Los aspectos deportivos son mejorables, pero en Lima el problema fue la falta de claridad para generar ocasiones y hoy las tuvimos", añadió el ex DT de Huachipato.

Además, agregó: "Destaco el carácter. A partir de la mentalidad se puede construir un equipo, es muy importante que crean en ellos mismos. Podemos tener problemas futbolísticos, pero somos un equipo serio".

Por último, Álvarez enfatizó que no se deben relajar de cara al partido del domingo ante Deportes La Serena, pendiente por el Campeonato Nacional: "El domingo tenemos que volver a ganar, necesitamos los tres puntos. Espero que este no sea el peak de rendimiento, tenemos un tiempo para crecer aún".

PURANOTICIA