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DT de Ipswich Town revela que Marcelino Núñez "está bien y de buen ánimo" tras su polémica en la Roja

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Gary O'Neil descartó conflictos tras la bullada salida del volante de la Selección chilena, asegurando que el jugador está enfocado en su club.

DT de Ipswich Town revela que Marcelino Núñez "está bien y de buen ánimo" tras su polémica en la Roja
Viernes 9 de octubre de 2026 22:11
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A pesar de que ya ha pasó más de una semana de la polémica y bullada salida de Marcelino Núñez de la concentración de la Selección chilena en plena gira por Norteamérica, la decisión del volante de dejar a la Roja y partir a Inglaterra sigue siendo tema.

Es que ahora fue el técnico del nacional en el Ipswich Town, Gary O'Neil, quien sacó la voz y se refirió a la situación al ser consultado por el escándalo que rodea a su pupilo.

Eso sí, el estratego del conjunto británico defendió al formado en Universidad Católica y evitó hablar de conflictos por parte del futbolista.

"No creo que haya habido ningún conflicto. Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho", expresó el adiestrador.

"Que yo sepa, todo está en orden. Sé que Marcelino tenía muchas ganas de volver, de entrenar con el grupo y de hacer todo lo posible para estar listo para mañana, y eso es precisamente lo que ha hecho", sentenció el DT.

Consignar que el Ipswich Town enfrentará este sábado al Fulham, a las 11:00 horas chilena, por una nueva jornda de la Premier League.

(Imagen: @marcelino_nunez26)

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