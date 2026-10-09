DT de Ipswich Town revela que Marcelino Núñez "está bien y de buen ánimo" tras su polémica en la Roja

A pesar de que ya ha pasó más de una semana de la polémica y bullada salida de Marcelino Núñez de la concentración de la Selección chilena en plena gira por Norteamérica, la decisión del volante de dejar a la Roja y partir a Inglaterra sigue siendo tema.

Es que ahora fue el técnico del nacional en el Ipswich Town, Gary O'Neil, quien sacó la voz y se refirió a la situación al ser consultado por el escándalo que rodea a su pupilo.

Eso sí, el estratego del conjunto británico defendió al formado en Universidad Católica y evitó hablar de conflictos por parte del futbolista.

"No creo que haya habido ningún conflicto. Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho", expresó el adiestrador.

"Que yo sepa, todo está en orden. Sé que Marcelino tenía muchas ganas de volver, de entrenar con el grupo y de hacer todo lo posible para estar listo para mañana, y eso es precisamente lo que ha hecho", sentenció el DT.

Consignar que el Ipswich Town enfrentará este sábado al Fulham, a las 11:00 horas chilena, por una nueva jornda de la Premier League.

(Imagen: @marcelino_nunez26)

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