DT de Everton tras triunfo ante Deportes Copiapó: "El objetivo es clasificar a una copa internacional"

Everton cumplió con su objetivo y derrotó por un ajustado marcador a Deportes Copiapó, asegurando el segundo puesto del Grupo B de Copa Chile y con ello timbró su boleto a los octavos de final del torneo.

Tras el cotejo disputado en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, el director técnico del cuadro ruletero, Walter Ribonetto admitió que en el primer tiempo "nos costó la parte ofensiva, nos equivocamos en los caminos de los inicios, queríamos salir jugando y perdíamos las progresiones. Cuando nosotros llegábamos a esa progresión, los delanteros no podían soportar esos duelos y la pelota volvía rápido y no teníamos aceleración de mitad de cancha hacia adelante".

"El segundo tiempo cambió, mejoramos, hicimos las modificaciones con Amaro León y Emiliano Ramos y el manejo del partido ya fue nuestro. Pudimos convertir y a partir de ahí, después de la expulsión (de Salvador Sánchez en el rival), se hizo mucho más fácil. Lo teníamos que haber cerrado antes el partido y no sufrir hasta el final, que no era la forma", agregó el argentino.

Pensando en el repunte en la Liga de Primera, el adiestrador del elenco auriazul indicó que "ya trajimos a Andrés Arroyo. Creo que en la semana seguramente va a haber novedades, tenemos ya dos compañeros que se van a sumar. Lo necesitábamos también porque lo que vengan a sumar, que sea un salto de calidad y es lo que queremos".

Por último, al margen del errático andar que han tenido los viñamarinos en la temporada, el entrenador oro y cielo remarcó que "el objetivo es clasificar lo más arriba posible. Queremos meternos en una Copa Internacional. El club lo merece, lo necesita, pero esto es consecuencia de un trabajo. De cómo lo agarramos nosotros el equipo hay cosas muy positivas, con obstáculos en el medio, con alegrías, con tristeza. Fuimos compitiendo y hoy estamos de la manera que queremos".

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