DT de Colo-Colo revela el pacto de paz con Arturo Vidal que tiene al Cacique en la cima del torneo

Col-Colo atraviesa una destacada temporada 2026. El cuadro albo cerró la primera rueda del Campeonato Nacional como líder exclusivo y además inició su participación en la Copa Chile con una contundente victoria sobre Deportes Recoleta.

Uno de los factores que ha marcado el buen momento del Cacique ha sido la mejoría en la relación entre el técnico Fernando Ortiz y Arturo Vidal, luego de las diferencias que ambos protagonizaron durante la temporada pasada.

En conversación con TNT Sports, el entrenador argentino se refirió al cambio en el vínculo con el experimentado mediocampista y explicó cómo lograron dejar atrás las tensiones en beneficio del equipo.

En ese sentido, expresó: “Tuvimos una charla individual que quedó entre nosotros dos. Hablamos de todo, en general. Fue positiva”.

Ortiz también destacó el aporte deportivo y humano que entrega Vidal al plantel, especialmente por su trayectoria y experiencia.

“Lo que te da Arturo a nivel nacional e internacional te lo pueden dar muy pocos. La experiencia que tiene y la madurez a los jóvenes es clave. Le quedan seis meses y va a depender de él. En su minuto se verá lo mejor para la institución”, añadió.

Con un Colo-Colo consolidado en la parte alta de la tabla y mostrando un buen rendimiento en el inicio de la segunda parte de la temporada, la buena sintonía entre el cuerpo técnico y uno de sus principales referentes aparece como un elemento clave para sostener las aspiraciones del club en los distintos frentes que disputa.

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