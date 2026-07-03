DT de Colo-Colo pese a goleada de O'Higgins: "Me voy satisfecho, pero no con el resultado"

Colo-Colo no pudo mantener su campaña perfecta en Copa Chile y sufrió una dura goleada por 4-1 ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua.

El técnico del Cacique, Fernando Ortiz, realizó varios cambios y presentó un equipo alternativo sin Arturo Vidal, Maximiliano Romero, Joaquín Sosa o Tomás Alarcón, lo cual pagó caro.

Pese a la contundente derrota, el estratego argentino dijo estar satisfecho, al expresar en TNT Sports que "nos costó entrar en el ritmo de juego, después lo agarramos bien. Se encuentran con un gol en el principio del primer tiempo en un contragolpe. Nosotros no pudimos encontrar los espacios. Las conclusiones que saco con lo que yo quería ver me voy satisfecho, pero no con el resultado".

Sobre las modificaciones en la oncena, el trasandino sostuvo que "yo dije en la previa, la configuración de partidos y viendo la semana que hay problemas, dolencias, situación, partidos muy seguidos, tenía la necesidad de ver a los jóvenes. Había un mix de toma de decisiones que me llevaran a presentar lo que yo consideraba los mejores para este partido".

Por último, Ortiz sentenció que "el análisis lo haré y los errores corregirlos, es algo que sucede, que no nos tiene que volver a suceder".

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