DT de Colo-Colo advierte de cara al duelo contra Everton que "hemos corregido los errores de la primera fecha"

El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, afrontó las críticas que ha recibido por la irregularidad que ha tenido el "Cacique" desde su arribo a la banca, las cuales se intensificaron después de la derrota por 3-1 ante Deportes Limache por el inicio de la Liga de Primera.

En rueda de prensa, el estratego sostuvo que "obviamente que el descontento a nivel de hinchas es notorio y nosotros mismos nos damos cuenta de esa situación. A nosotros también nos duele, porque también queremos ganar".

De todas maneras, el argentino defendió la forma de jugar de su equipo, subrayando que "sí veo una idea de juego que quizás es muy clara a la hora de ser un equipo protagonistas. Sí tenemos que corregir ciertas situaciones que nos pasaron en la primera fecha, pero la idea de juego de proponer y buscar siempre el arco rival, está".

El "Tano" además se mostró confiado en revertir el mal comienzo del conjunto albo. " Sé y confío en el plantel que tengo, y en el rendimiento que los chicos pueden dar dentro del campo de juego (...) No soy de los técnicos que alborota ciertas circunstancias, cuando en la primera fecha era normal que sucediera un resultado que no esperábamos".

De cara al choque de este sábado con Everton en el estadio Monumental, el trasandino aseguró que "hemos trabajado bien, hemos corregido los errores que nos sucedieron en la primera fecha y ahora estamos en nuestra casa, con nuestra gente. Tenemos un lindo partido el sábado como para poder revertir esa situación".

Por último, Ortiz reveló que pese a las seis incorporaciones que ha hecho el elenco de Macul, espera sumar más refuerzos. "El plantel todavía no está cerrado, lo dijo el presidente ayer. Con Aníbal coincidimos que sería oportuno ver o rever la posición que queremos para traer a un jugador", sentenció.

Cabe señalar que el partido entre Colo-Colo y Everton está programado para este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas, en el estadio Monumental.

