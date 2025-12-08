DT de Cobresal admite asombro ante rendimiento del equipo chillanejo

Gustavo Huerta, director técnico de Cobresal, se mostró sorprendido tras la goleada 5-0 que recibió su equipo de Ñublense, un rival que llegaba con nueve partidos sin conocer la victoria. En conferencia de prensa, el estratega aclaró que su asombro no se debió al bajo rendimiento de sus jugadores ni a la expulsión de Jorge Henríquez al minuto 31, sino al alto nivel exhibido por el conjunto chillanejo.

“Independiente de la clasificación a la Copa Sudamericana, siempre quisimos que dependiera de nosotros y nos encontramos con un Ñublense que, la verdad, no sé si a alguien le puede molestar, pero nunca lo había visto jugar así en el año”, indicó Huerta. Agregó que el rival mostró muy buenos jugadores y que las facilidades dadas por su equipo contribuyeron a la diferencia en el marcador, incluso antes del penal que abrió el juego.

A pesar del duro resultado, Huerta valoró el esfuerzo de sus jugadores y de los juveniles que sumaron minutos en las últimas fechas: “Solo puedo darles las gracias por todo lo que hicieron para llegar a esta instancia”, señaló.

Consultado sobre su continuidad al mando del conjunto albinaranja, Huerta comentó: “Termino mi contrato hoy día y hasta ahora no sé qué va a pasar. Me han dicho que el directorio quiere que siga, pero no tengo idea de lo que se pretende respecto a la política económica del club, sabiendo todo lo que implica ir a una Copa”.

La goleada ante Ñublense deja a Cobresal con lecciones claras sobre los espacios concedidos y la efectividad del rival, mientras el club encara las decisiones sobre su futuro técnico y los desafíos que implica competir internacionalmente.

PURANOTICIA