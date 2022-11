DT de Bélgica pese a la victoria ante Canadá aseguró que "técnicamente puede ser que haya sido nuestra peor actuación"

El técnico de Bélgica, Roberto Martínez, mostró su disconformidad tras la pobre imagen que dejaron sus dirigidos ante Canadá, en un duelo donde los europeos fueron dominados y marcaron diferencias con la solitaria anotación de Michy Matshuayi.

En conferencia de prensa, el entrenador indicó que "técnicamente puede que haya sido nuestra peor actuación, el peor partido no porque nos hemos llevado la victoria". Así y todo subrayó que "ganar, aunque no se juegue bien no es casualidad; es fruto de lo que hemos hecho los últimos seis años".

"Estamos frustrados porque no encontramos solución dentro del campo. Canadá ha jugado muy bien y nosotros no. En cierto sentido, hemos jugado al estilo de Canadá", continuó el estratego.

Eso sí, Martínez admitió que "lo que me ha gustado es la actitud de mis jugadores, de rendir cuentas dentro del campo. Luego el tener más cambios nos dio oportunidades. Podemos jugar de diferentes maneras para adaptarnos al partido. En general, Canadá fue mejor, pero encontramos una manera de ganar”.

De todas formas, el ex DT del Everton de Inglaterra mantiene plena confianza en que su equipo mejore su nivel y está lejos de mostrar preocupación real por lo exhibido esta tarde frente a los canadienses.

"Este no es un formato normal. Solo hemos tenido cinco días juntos y habrá que ir viendo cómo van creciendo las selecciones; y si lo hacemos ganando partidos es una forma increíble de hacerlo. Hoy hemos crecido como equipo", puntualizó.

Bélgica volverá a ver acción este domingo, cuando enfrente a su similar de Marruecos, a partir de las 10:00 horas.

