Domínguez y desórdenes de barra de la U: "Es una situación que va más allá de un equipo o de una hinchada"

En Universidad de Chile están tratando de dejar atrás la goleada sufrida ante Unión Española en el estadio Santa Laura, pues la derrota ante los hispanos les privó de continuar en la cima del Campeonato Nacional y dejó a Cobresal como exclusivo puntero del certamen.

En ese sentido, el defensa Nery Domínguez se tomó con mesura las críticas recibidas y aseguró en conferencia de prensa: "Es algo normal, parte del juego que cuando nos va bien nos ponen arriba y cuando nos va mal sea todo malo. No es ni una cosa ni la otra. Con Unión nos fue mal y lo que tratamos de inculcar es tener un equilibrio, en las buenas y en las malas".

"Cada derrota nos duele, pero ya dimos vuelta la página. Tratamos de recuperarnos de un partido muy duro. Tenemos que levantar para recuperar esos puntos (…) Palestino es un rival duro, muy intenso. Siempre es difícil jugar con ellos. Tratamos de ver todos los detalles para llegar de la mejor manera al sábado y achicar el margen de error", añadió.

Además, realizó una autocrítica: "Estamos expuestos a los errores siempre. El análisis lo hicimos puertas adentro y ya está, hay que achicar el margen de error. La idea es ir creciendo partido a partido (…) No podemos relajarnos ni confiarnos por el lugar que tenemos en la tabla, hay que ir partido a partido manteniendo el protagonismo para llegar a final de temporada a una clasificación que sería muy importante para nosotros".

Consultado sobre una eventual renovación de contrato, el cual termina en diciembre, sostuvo: "Estoy enfocado en el torneo y aportar lo mío sin desenfocarme de mi situación. Estoy cómodo en el club, pero todavía no han iniciado conversaciones. Arrancarán las charlas en algún minuto, es algo que no me corresponde y me concentro en lo futbolístico (…) Es un club grande, me gusta la exigencia".

Por último, sobre los desórdenes provocados por los hinchas azules ante Unión, dijo: "Es una situación lamentable. Para nosotros los hinchas son muy importantes, tenemos la mejor hinchada del país y es una tristeza que no puedan asistir por situaciones de violencia. Nos duele, necesitamos de su apoyo, pero es una situación que va más allá de un equipo o de una hinchada, es general".

PURANOTICIA