Doblete de Javier Correa le da a Colo Colo el liderato exclusivo del torneo ante Coquimbo Unido

Gracias a una destacada actuación de un revitalizado Javier Correa, el cuadro albo superó por 3-1 a Coquimbo Unido en un ajustado encuentro disputado en el estadio Monumental. Este resultado permitió a los locales instalarse en la cima de la Liga de Primera de manera solitaria.

Para desplazar a Deportes Limache y adueñarse del primer lugar, el Cacique tenía la imperiosa obligación de conseguir una victoria en casa. Por su parte, el elenco pirata aterrizó en Macul tras sufrir una dura goleada ante Deportes Tolima, tropiezo que los dejó en el último puesto de su zona en la Copa Libertadores.

Una modificación táctica fue la propuesta del entrenador Fernando Ortiz, tomando como referencia la oncena que cerró el duelo previo frente a Universidad de Concepción. Esta variante otorgó a los dueños de casa un mayor dominio ofensivo, generando claras opciones de gol mediante Jonathan Villagra a los 13', Álvaro Madrid a los 27' y Maximiliano Romero en el minuto 31.

La respuesta forastera llegó mediante Lucas Pratto, quien intentó impulsar a su escuadra, aunque sus intenciones fueron frustradas por el novel portero Gabriel Maureira a los 38'. Cuando la primera mitad expiraba y se pensaba en el descanso, la intervención del VAR alertó al juez Héctor Jona sobre una infracción penal a favor del conjunto popular. Fue así como Maximiliano "Tigre" Romero (45+5') fue por su revancha y decretó la apertura de la cuenta.

Al reanudarse las acciones, el estratega Hernán Caputto mantuvo a sus mismos hombres, pero ordenó adelantar las líneas en el terreno de juego. Luego de un par de tibios avisos, un balón largo de Luis Rivero encontró a Guido Vadalá (56'), quien conectó un centro por bajo en el área para establecer la paridad en el recinto de Avenida Marathon.

La visita estuvo cerca de dar vuelta el marcador a los 59', cuando una brillante jugada personal de Pratto derivó en una asistencia de Benjamín Chandía para el propio Vadalá, quien no logró rematar con comodidad. Ante la falta de reacción del dueño de casa, el Barbón continuó probando suerte y estrelló un potente zapatazo de Juan Cornejo en el poste izquierdo a los 73'.

El empate parecía inamovible hasta el minuto 83, instante en que Claudio Aquino habilitó a Correa. El atacante no lo pensó dos veces y resolvió con un tiro cruzado que batió la resistencia de Diego Sánchez. Apenas 120 segundos más tarde, una combinación entre Francisco Marchant y Correa culminó con el doblete del artillero, sentenciando la victoria de su equipo.

Con este triunfo, el conjunto popular alcanzó los 24 puntos, sacando una ventaja de tres unidades sobre Limache y consolidándose ahora sí como el único puntero del certamen. Por el contrario, el combinado filibustero se estancó en la octava ubicación de la tabla con 16 unidades.

El calendario próximo para Coquimbo Unido contempla un desafío este miércoles a las 20 horas frente a Universitario por Copa Libertadores, para luego medirse contra Huachipato el domingo diez desde las 15:00 por la Copa de la Liga. En el marco de ese mismo torneo, Colo Colo será anfitrión ante Deportes Concepción a partir de las 17:30 del sábado nueve.

Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal (Claudio Aquino, 63'), Joaquín Sosa; Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid (Yastin Cuevas, 78'), Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Javier Correa (Javier Méndez, 90+1'), Maximiliano Romero (Francisco Marchant, 78'). (DT: Fernando Ortiz)

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Dylan Escobar, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Dylan Glaby (Sebastián Galani, 80'), Salvador Cordero; Guido Vadalá (Pablo Rodríguez, 72'); Luis Riveros (Alejandro Azócar, 72'), Lucas Pratto (Nicolás Johansen, 64'), Benjamín Chandía (Cristian Zavala, 64'). (DT: Hernán Caputto)

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Monumental, Macul

PURANOTICIA