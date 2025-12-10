Directorio de Blanco y Negro ratificó de manera unánime a Fernando Ortiz como DT de Colo-Colo para el 2026

Este miércoles, el directorio de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo- Colo, acordó la continuidad del director técnico Fernando Ortiz.

La dirigencia votó a favor de la continuidad del argentino de manera unánime, por lo cual no hará uso de la clausula de salida del "Tano", siendo ratificado hasta diciembre de 2026.

Cabe recordar que el "Cacique" podía dar por terminado el ciclo del argentino a cambio de 200 mil dólares, en caso de que no pudiera clasificar a copas internacionales, lo cual terminó ocurriendo.

Es que el conjunto popular terminó en el octavo lugar de la Liga de Primera con 44 puntos, tres menos que Cobresal, elenco que se adjudicó el último boleto a Copa Sudamericana.

Consignar además que Ortiz arribó al estadio Monumental a fines de agosto luego de la salida de Jorge Almirón y en nueve partidos dirigidos -incluida la Supercopa ante Universidad de Chile- firmó cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas, lo que se traduce en un rendimiento del 48,1%.

PURANOTICIA