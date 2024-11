Director técnico del Southampton entregó esperanzador mensaje a Ben Brereton

Nada de bien lo está pasando Ben Brereton en el Southampton. El delantero chileno-inglés no sólo perdió la titularidad al quedar relegado en el banco de suplentes, sino que incluso ha estado fuera de la nómina en un par de partidos.

Sin embargo, el técnico del conjunto "Santo", Russell Martin, entregó un esperanzador mensaje para el ex atacante de la Roja, al confirmar que realizará constantes cambios en el equipo, por lo que el criollo tendrá la chance de recuperar la estelaridad.

"Habrá algunas semanas en las que el banquillo sea diferente por razones que consideremos que son las mejores. Quizás alguien que esté en el banquillo, no esté la semana siguiente y luego tal vez vuelva al once inicial", expresó el DT en entrevista al Daily Echo.

Además, el estratego aseguró que el jugar en la división Sub-21, como fue el caso de Brereton, no significa que ya no está considerado para el primer equipo: "Nuestro trabajo es mantener a todos listos y es parte de la tarea de asegurarse de que realmente estén listos y no permitir que la decepción los domine. Siempre soy honesto con ellos. A veces no es una conversación fácil".

Consignar que "Big Ben" no es titular con el Southampton desde el pasado 30 de septiembre, en la derrota por 3-1 ante el Bournemouth.

