Director técnico de Sao Paulo sobre Gonzalo Tapia: "Está marcando la diferencia"

Gonzalo Tapia vive un gran presente en Sao Paulo. El fin de semana el delantero chileno nuevamente fue titular en el triunfo por 2-0 como visita frente a Vasco da Gama.

Tras el cotejo, el entrenador del "Tricolor", Hernán Crespo, llenó de elogios al ex Universidad Católica, quien regresará a la Roja para la fecha FIFA de noviembre.

"El espíritu guerrero que tiene, de ir a luchar, pelear y jugar, nos ayudó. Tuvo una muy buena reacción. Después, claramente también uno tiene que pensar que necesitábamos un poquito más de energía adelante, por eso el cambio. Merecía seguir jugando", sostuvo el DT argentino.

"Llegó a un club grande como São Paulo, venía de otro importante como River, pero lo hizo con mucha humildad, con ganas de trabajar y de entender que necesitaba hacer un cambio", añadió.

Por último, el otrora seleccionado trasandino agregó: "Lógicamente, aquí encontró confianza en los compañeros y en el cuerpo técnico. Y está trabajando muchísimo para el equipo. Sabe que a veces toca jugar, a veces entrar y a veces esperar, y ese es el tipo de jugador que, por lo menos, esta comisión técnica quiere. Cuando juega, marca la diferencia. Estoy muy contento con Gonzalo".

