Director técnico de Deportes Limache: "Jugamos en la peor cancha de Chile y nos hacemos fuertes"

Deportes Limache no deja de sorprender en el fútbol chileno. En su segundo año en la Primera División del balompié nacional, el cuadro "tomatero" se convirtió en el único puntero tras la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

El conjunto limachino buscará mantenerse en lo más alto cuando enfrenten el fin de semana a Universidad de Chile, por la cuarta jornada.

En ese sentido, el técnico del club, Víctor Rivero, manifestó todo su orgullo y no escondió su ilusión de poder disputar un torneo internacional.

"Me parece que para cualquier técnico dirigir una copa internacional es un orgullo y te valorizas como entrenador y es un lindo desafío para nosotros como cuerpo técnico, cómo lograr competir a nivel nacional e internacional", reconoció el estratego en conversación con ESPN Chile.

Además, se refirió a la localía en la cancha del estadio Lucio Fariña de Quillota, que pese a no estar en buen estado han logrado sacar buenos resultados.

"Nosotros jugamos en la peor cancha de Chile y nos hacemos fuertes, pero cómo trabajas para que los jugadores no se lesionan para llevar la intensidad en una cancha así y ese es el desafío, cómo logras desde lo físico lograr competir a mitad de semana y en los fin de semana con los viajes", enfatizó.

Por último, sobre el cotejo ante los azules, Rivero sostuvo: "Hoy se está hablando de que la presión la tiene Limache que va puntero, de que Limache se va a caer, pero nosotros no tenemos por qué tener esa presión. En el escenario futbolístico, nos hacemos más fuertes. ¿Quiénes son los que tienen que arriesgar? ¿Quiénes tienen la obligación? Ese escenario le favorece a Limache por su forma de jugar".

