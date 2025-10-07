Director técnico de Colo-Colo Femenino no se confía en la Libertadores: "No está nada ganado"

Colo-Colo continúa firme en la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputa en Buenos Aires. Después de debutar con un trounfo ante Olimpia, la escuadra alba derrotó por 1-0 a Sao Paulo y quedó como líder del Grupo C, por lo que un empate con San Lorenzo en el duelo del jueves, le permitirá avanzar como puntero a cuartos de final del torneo continental.

Tras el nuevo triunfo, la entrenadora Tatiele Silveira se refirió a los objetivos del equipo en el certamen internacional.

"Se vio reflejado en cancha todo nuestro trabajo, todo lo que hemos hecho en la temporada en Chile. Sabíamos de la calidad de Sao Paulo, los equipos brasileños son muy fuertes, pero las chicas creyeron en el plan", expresó la DT.

Eso sí, llamó a no relajarse: "Todavía no está nada ganado, no está nada terminado. Tenemos que seguir peleando para llegar a los cuartos de final. En eso pensamos. Nos tocó un grupo muy difícil, con tres equipos muy fuertes, y nosotras vamos paso a paso en cada partido. Logramos ganarle a Olimpia y a Sao Paulo, claro que consideramos la calidad de la liga brasileña, pero ahora nos toca un equipo argentino, un local".

Por último, añadió: "Es otro partido muy difícil. San Lorenzo es campeón de Argentina, vimos sus partidos, es un equipo intenso, muy fuerte en los duelos. Tenemos dos días para descansar, recuperar jugadoras y mirar a ese equipo para ir viendo detalles y entregar un planteamiento".

PURANOTICIA