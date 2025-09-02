Director deportivo del Sevilla: "Alexis no viene a sustituir a nadie, nos va a dar lo que queremos"

En un movimiento de última hora en el cierre del mercado de fichajes del fútbol europeo, Alexis Sánchez se convirtió en flamante refuerzo del Sevilla, por lo que volverá a la Liga española tras su paso por el Barcelona entre 2011 y 2014.

Antonio Cordón, director deportivo del cuadro andaluz, se refirió a la llegada del delantero chileno en conferencia de prensa, donde lo llenó de elogios.

"No creo que Alexis venga para sustituir a nadie. Es un complemento, un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia dentro del vestuario", comenzó diciendo el directivo.

"Puede enseñar a nuestros jugadores jóvenes, que entendemos, necesitan el aporte de futbolistas con experiencia, con personalidad, que han sido importantes en el fútbol mundial", añadió.

Después, sobre lo que puede aportar dentro de la cancha, Cordón sostuvo: "Suponemos que nos va a dar bastantes gotas a lo largo de la temporada. Estoy convencido de que nos va a dar lo que queremos".

