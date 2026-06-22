Director deportivo del Midtjylland confirma que el Arsenal tiene en carpeta a Darío Osorio

Todo indica que Darío Osorio podría dejar el Midtjylland de Dinamarca para dar un nuevo salto en su carrera en este mercado de fichajes del fútbol europeo.

Es que desde hace rato que en el Viejo Continente vienen hablando sobre el interés de poderosos clubes de la región por el joven chileno. Y uno de ellos es nada menos que el Arsenal de Inglaterra, reciente finalista de la Champions League.

El propio director deportivo del cuadro danés, Kristian Kjaer, reconoció que los "Gunners" tienen en carpeta al atacante formado en Universidad de Chile.

"Sabemos que Arsenal ha estado interesado en Osorio, pero también sabemos que otros clubes de la Premier League lo han seguido", sostuvo en conversación con The Standard.

"Le viene muy bien la Premier League. Tiene una mentalidad trabajadora, una velocidad increíble y puede jugar por ambas bandas", añadió.

Incluso, el directivo comparó las condiciones del oriundo de Hijuelas con Alexis Sánchez: "Lo tiene todo. En Chile es considerado el próximo Alexis Sánchez. Creo que puede marcar diferencias en la Premier League".

(Imagen: @daarriioo24)

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