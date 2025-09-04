Director deportivo del Le Havre destacó la "garra" de Damián Pizarro: "Me encanta"

Damián Pizarro dejó el Udinese para arribar al Le Havre de la Ligue 1 de Francia, donde espera sumar los minutos que no tuvo en el cuadro italiano.

El director deportivo del conjunto galo, Matthieu Bodmer, se refirió a las expectativas que hay sobre el joven delantero chileno y aseguró que les llamó la atención la energía del ex Colo-Colo.

"Es chileno, pero si hubiera sido uruguayo o argentino, también me habría gustado. Tiene esa garra, esa forma de moverse que me encanta", reconoció el directivo en conversación con Paris-Normandie.

"Seko, Namli, Samatta y Pizarro son jugadores desconocidos en Francia. Los descubrimos con mucho trabajo. En particular, Julien Mormont. Con datos y videos pudimos hacer una primera selección", añadió.

Por último, Bodmer agregó: "Luego, con Momo El Kharraze, analizamos, validamos y se lo pasamos al entrenador. Luego viene lo más difícil: el aspecto económico".

(Imagen: @hac_foot)

PURANOTICIA