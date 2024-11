Diego Valdés revela el motivo por el que cree ser tan criticado en Chile

Si hay un jugador en la Selección chilena que ha sido bastante criticado en los últimos años, ese es Diego Valdés, quien no ha podido mostrar el mismo nivel con el que deslumbró en el fútbol méxicano.

Y el volante del América se refirió a los cuestionamiento que recibe en la Roja, al realizar un análisis de su presente en el combinado nacional.

"Soy ser humano y a veces me critican por nada. Pienso que no haber pasado por un equipo grande en Chile e irme joven al extranjero, no me permitió mostrar todo mi fútbol y a veces me critican más de lo que parece", expresó el formado en Audax Italiano en diálogo con Al Aire Libre.

"Mi personalidad es así de bajo perfil y me van a criticar mucho, pero también está la gente que me quiere. A quienes me critican les puedo decir que están en su derecho. Soy profesional y estamos trabajando para que cuando lo hagamos mal nos critiquen. En México juego en el equipo más grande y las críticas son peores que en Chile, pero al crecer he ido madurando y eso me deja tranquillo", añadió.

Además, agregó: "Sé que estoy haciendo las cosas bien. Solo no se me han dado las cosas como he querido en la Selección, pero me siento bien y sigo trabajando para darlo todo siempre".

Por último, Valdés manifestó su deseo de regresar al fútbol chileno: "Sería lindo volver a Chile y jugar en un equipo grande para que me vean más de cerca, que te vean todos los fines de semana. Pienso que ir a Europa es muy exagerado, porque con más 30 años estoy en una edad en la que pienso en mis hijos, donde estén tranquilos ellos".

