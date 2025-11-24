Diego Valdés podría regresar al fútbol mexicano ante falta de regularidad en Vélez Sarsfield

Diego Valdés partió del América de México para arribar en este 2025 al fútbol argentino como fichaje de Vélez Sarsfield. Sin embargo, el paso por el cuadro de Liniers no ha sido el esperado para el volante chileno al sumar pocos minutos debido a constantes lesiones, por lo que ya se habla de una posible salida.

Desde México dieron a conocer que el mediocampista nacional podría regresar la próxima temporada a la liga de ese país.

En ese sentido, TVAzteca aseguró que el futbolista formado en Audax Italiano fue ofrecido al León tras la salida de James Rodríguez.

El medio sostuvo que "el agente del chileno ofreció a su futbolista al cuadro esmeralda con el objetivo de cubrir el hueco que dejará el colombiano. Sin embargo, aún no ha habido respuesta por parte de la directiva de la Fiera".

Consignar que también el nacional ha sido vinculado a Colo-Colo, pues en radio ADN aseguraron que el jugador es del interés de la dirigencia de Blanco y Negro.

