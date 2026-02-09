Click acá para ir directamente al contenido
Diego Valdés brilló con dos asistencias en triunfo de Vélez Sarsfield ante Boca Juniors

El volante chileno fue figura en la victoria del Fortín ante un cuadro xeneize que no contó con los nacionales Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Lunes 9 de febrero de 2026 09:56
Diego Valdés tuvo una brillante jornada en el fútbol argentino. El volante chileno fue figura en el triunfo de Vélez Sarsfield por 2-1 ante Boca Juniors en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El mediocampista nacional Valdés se lució con dos asistencias frente a un cuadro xeneize que no contó con los chilenos Carlos Palacios, por lesión, y Williams Alarcón, quien fue suplente. Claudio Baeza también fue titular en el Fortín.

El formado en Audax Italiano entregó habilitaciones para el doblete de Matías Pellegrini en los 63' y 66', mientras que el elenco boquense descontó con diana de Íker Zufiaurre en los 90'.

Valdés fue reemplazado sobre el final del cotejo y abandonó el campo bajo una ovación de los hinchas del conjunto de Liniers.

Con este triunfo, Vélez Sarsfield quedó como líder de la Zona A del Apertura, con diez puntos, mientras que Boca Juniors solamente suma seis unidades.

