Diego Ulloa tras la goleada sufrida por Colo-Colo: "Hay que pedirle perdón al pueblo colocolino"

Colo-Colo perdió su invicto en la Copa Chile 2026 de la peor manera. El Cacique sufrió una contundente goleada por 4-1 en su visita a O'Higgins, en el estadio El Teniente de Rancagua, resultado que puso fin a su racha sin derrotas en el certamen.

Finalizado el compromiso, el lateral Diego Ulloa, quien portó la jineta de capitán frente al conjunto celeste, asumió la responsabilidad por la caída y realizó una fuerte autocrítica por el desempeño del equipo.

"Fue un partido duro, complicado, el resultado se ve reflejado. Son detalles que tenemos que mejorar y que generalmente no nos pasan. Estamos claros de qué es lo que tenemos que mejorar y no importa el nombre que esté dentro de la cancha, tiene que rendir de la misma manera en que lo hacíamos en el campeonato", expresó el zaguero en TNT Sports.

El defensor también manifestó su molestia por la derrota y envió un mensaje a los hinchas albos.

"Estoy muy molesto porque no estamos acostumbrados a perder. Eso me emputece mucho y hay que levantar la cara y pedirle perdón al pueblo colocolino, que nosotros vamos a seguir trabajando para ganar", añadió.

Finalmente, Ulloa aseguró que el plantel mantiene intacta su fortaleza mental y que trabajará para corregir los errores exhibidos en Rancagua.

"Nada nos quiebra, mentalmente estamos muy fuertes todos, tanto los más chicos como los más grandes. Pero hay que mejorar los detalles para que no vuelvan a pasar. Aunque vayamos primero, aunque juguemos bien y todo, esto no puede pasar y lo vamos a mejorar. Como equipo somos muy trabajadores en ese sentido", sentenció.

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