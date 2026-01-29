Diego Rubio ficha en La Serena y concreta su regreso a Chile tras 15 años en el extranjero

El anuncio fue hecho por el cuadro "papayero" por medio de sus redes sociales, donde destacaron la condición de seleccionado criollo del atacante, quien "viene a aportar experiencia y jerarquía al ataque granate".
Luego de 14 años y medio jugando en el fútbol extranjero, Diego Rubio concretó este jueves su regreso al fútbol nacional para convertirse en refuerzo de Deportes La Serena.
El anuncio fue hecho por el cuadro "papayero" por medio de sus redes sociales, donde destacaron la condición de seleccionado criollo del atacante, quien "viene a aportar experiencia y jerarquía al ataque granate".
Cabe recordar que el ariete de 32 años debutó en el profesionalismo en 2011 en Colo-Colo y una vez terminado el primer semestre, fue adquirido por Sporting de Lisboa, comenzando un periplo por Europa donde también vistió las camisetas de Pandurii Targu Jiu (Rumania), Sandnes Ulf (Noruega) y Real Valladolid (España).
Después de eso, concretamente en marzo de 2016, fichó por el Sporting Kansas City y se mantuvo en la Major League Soccer de Estados Unidos por nueve temporadas, jugando además por Colorado Rapids y Austin FC.
En su última campaña con el elenco texano aportó con solo dos goles y dos asistencias en 27 partidos.
(Imagen: @Austinfc)
PURANOTICIA