Diego Godín tras el empate de Uruguay ante Corea del Sur: "Tenemos calidad para dar mucho más"

Una mirada bastante crítica fue la que expresó el defensa y capitán de la selección de Uruguay, Diego Godín, tras la actuación de los orientales en la igualdad sin goles ante Corea del Sur.

El histórico zaguero charrúa no escondió su desilusión por el discreto nivel exhibido ante los asiáticos, en un partido donde los sudamericanos tuvieron varias complicaciones para encontrar los espacios y llegar con claridad al arco contrario.

"La verdad que nos costó al principio, tuvimos muchas imprecisiones, muchos duelos perdidos pese a que es nuestro fuerte, y eso no nos dejó salir con claridad. Y más allá de alguna contra, o alguna pelota quieta, nos costó", comenzó diciendo el hombre de Vélez Sarsfield en conversación con la transmisión oficial.

En la misma línea, el central remarcó que "no encontramos los caminos, utilizamos el pelotazo largo, que era una sorpresa, pero no pudimos romper el arco. Sabemos que el Mundial es así, parejo, y si no puedes ganar, lo importante es sumar".

Por lo mismo, Godín admitió que no queda margen de error y tanto él como sus compañeros deben esforzarse por mejorar imagen mostrada este jueves, pensando en el choque del próximo lunes ante Portugal.

"En un torneo corto no hay tiempo para lamentarse, solamente corregir, ocuparnos de lo que podemos mejorar, que tenemos mucho para crecer y mejorar, porque Uruguay tiene calidad para dar mucho más", sentenció el ex Atlético de Madrid.

(Imagen: Maximiliano Luna)

PURANOTICIA