Díaz lamenta la ausencia de Aránguiz para el clásico ante la UC: "Esperemos que el domingo no nos haga falta"

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, anticipó el clásico del domingo ante Universidad Católica en el Claro Arena, partido donde los azules no podrán contar con Charles Aránguiz, quien recibió tarjeta roja ante Palestino.

En conferencia de prensa, el mediocampista aseguró que "hablar de Charles es como hablar de amor absoluto, siempre lo manifiesto así. Esperemos que el domingo no nos haga falta, pero claramente nos va a faltar, es nuestro emblema, nuestro mejor jugador, el que viene manteniendo la mejor forma, viene siendo trascendental en el equipo, así que seguramente lo vamos a extrañar".

Así y todo, "Carepato" pidió que "a los que les toque jugar que lo hagan de la mejor forma posible, lo suplan de la mejor forma para que no se sienta ese cambio".

Por otra parte, valoró el buen presente del cuadro azul. "Estamos en un momento de la temporada muy bueno donde se van a definir cosas importantes. Lo que sucedió ayer nos deja vivos y con muchísima ilusión", planteó con respecto al empate ante Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana.

En la misma línea, destacó que "dimos una muestra de carácter bien importante. Nos plantamos de buena forma en el campo y recibimos dos goles prácticamente sin ser atacados. Debemos estar con las antenitas bien puestas. Esperamos que el jueves (en la revancha) nos podamos dar una alegría a nosotros y también al fútbol chileno".

En cuanto al choque con la UC, Díaz reconoció que "es un partido trascendental, es un partido muy importante, es un clásico. No hay favoritos para este partido. Hasta ayer nuestro foco era Lanús, pero desde hoy nos tenemos que enfocar en Católica. Desde hoy comenzamos a preparar todo".

