Deuda salarial de Vélez Sarsfield con Diego Valdés facilitaría su fichaje en Colo-Colo

El volante chileno registra tres meses de sueldos impagos en el club argentino. Esta situación podría destrabar su salida como jugador libre para arribar al Cacique.
Si hay una obsesión que tiene Fernando Ortiz como refuerzo de Colo-Colo de cara a la segunda parte de esta temporada es Diego Valdés, actualmente en Vélez Sarsfield y a quien ya dirigió en su paso por el América de México.
Pese a que tiene contrato vigente con el cuadro argentino, el volante chileno tiene la disposición para cambiar de club y partir al "Cacique", pero también podría ayudar la dura situación económica que atraviesa el conjunto de Liniers.
Según dio a conocer radio ADN, el elenco trasandino mantiene una deuda de tres meses de salario con el mediocamísta nacional, lo cual ha abierto la opción a una salida por parte del futbolista.
Con ese panorama, en el equipo estarían a la espera de que el criollo resuelva su situación con el "Fortín" para quedar como jugador libre y así facilitar su arribo al estadio Monumental.
Sin embargo, la dirigencia de Vélez no estaría dispuesta a dejar partir gratuitamente al Valdés, por lo que exigiría 700 mil dólares para concretar su salida.
(Imagen: @Velez)
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