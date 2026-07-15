Deuda salarial de Vélez Sarsfield con Diego Valdés facilitaría su fichaje en Colo-Colo

Si hay una obsesión que tiene Fernando Ortiz como refuerzo de Colo-Colo de cara a la segunda parte de esta temporada es Diego Valdés, actualmente en Vélez Sarsfield y a quien ya dirigió en su paso por el América de México.

Pese a que tiene contrato vigente con el cuadro argentino, el volante chileno tiene la disposición para cambiar de club y partir al "Cacique", pero también podría ayudar la dura situación económica que atraviesa el conjunto de Liniers.

Según dio a conocer radio ADN, el elenco trasandino mantiene una deuda de tres meses de salario con el mediocamísta nacional, lo cual ha abierto la opción a una salida por parte del futbolista.

Con ese panorama, en el equipo estarían a la espera de que el criollo resuelva su situación con el "Fortín" para quedar como jugador libre y así facilitar su arribo al estadio Monumental.

Sin embargo, la dirigencia de Vélez no estaría dispuesta a dejar partir gratuitamente al Valdés, por lo que exigiría 700 mil dólares para concretar su salida.

(Imagen: @Velez)

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