Detienen a hincha de Independiente que participó en barbarie ante U. de Chile por Copa Sudamericana

La policía de Argentina detuvo a uno de los hinchas de Independiente de Avellaneda responsables de la barbarie que se vivió el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, donde un grupo de fanáticos del Rojo agredió a un reducido número de fanáticos de Universidad de Chile presentes en el partido válido por los octavos de final de Copa Sudamericana.

El sujeto identificado como Federico Argüello se encontraba prófugo de la justicia desde aquella noche y de acuerdo con el portal Infobae fue capturado este martes, cuando quiso ingresar a un partido entre Berazategui y Muñiz de la Primera C del país trasandino.

"En un trabajo conjunto entre la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de la Nación se instalaron los teléfonos inteligentes para chequear la identidad de quienes ingresaban, porque tenían el dato de que Argüello iba también a la tribuna del equipo Naranja. Y cuando quiso entrar, lo detuvieron y lo llevaron a la Departamental de la zona a la espera de su indagatoria, que será mañana en la fiscalía", detallaron desde el citado medio.

En la publicación, detallaron que el sujeto sería integrante de "Los Dueños de Avellaneda", facción que domina la tribuna del "Rey de Copas", y se encuentra imputado por "lesiones graves agravadas por su comisión en espectáculos deportivos que tiene pena de prisión efectiva" y por su calidad de prófugo, es poco probable que se le conceda la libertad y se convertirá en el primer forofo de Independiente en caer preso por aquella noche de terror.

Por último, el mencionado sitio agregó que "la imagen que lo delató en la parte alta de la tribuna Sur del Libertadores de América recorrió el mundo. Argüello está pegándole a un hincha de Universidad de Chile que, ya ensangrentado y desnudo, abre los brazos pidiendo clemencia. (...) n otra de las imágenes que la Aprevide aportó a la causa judicial, Argüello aparece junto a otro barra agrediendo también a otro simpatizante visitante que también termina ensangrentado y con diferentes traumatismos en su cuerpo".

