Desplome en el ranking ATP: Nicolás Jarry sale del top 200 y arriesga una histórica caída

La ATP actualizó este lunes su ranking mundial y la nueva clasificación trajo movimientos importantes para los principales tenistas chilenos, especialmente para Nicolás Jarry, quien continúa perdiendo terreno debido a su lesión en el codo.

El descenso más significativo lo protagonizó el nacional, que salió del top 200 tras caer 15 puestos y ubicarse en el lugar 204 del mundo, su peor posición desde 2021.

La situación del "Príncipe" podría empeorar en las próximas semanas, ya que la semana pasada confirmó que se perderá toda la gira sobre césped debido a su lesión, lo que le impedirá defender los puntos obtenidos por su actuación en los octavos de final de Wimbledon 2024. Como consecuencia, saldrá del top 500 del ranking ATP.

Por su parte, Cristian Garin tampoco registró avances y retrocedió seis posiciones, quedando en el puesto 119 del mundo, luego de no competir desde su temprana eliminación en Roland Garros.

En contraste, Alejandro Tabilo mantuvo su ubicación y continúa como la mejor raqueta nacional en el puesto 31, mientras que Tomás Barrios avanzó una posición y se instaló en el lugar 137.

En la parte alta de la clasificación, el italiano Jannik Sinner se mantiene como el número uno indiscutido del mundo, seguido por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev, quienes completan el podio.

TOP 10 DEL RANKING ATP

Jannik Sinner (Italia): 13.500 puntos (=) Carlos Alcaraz (España): 9.960 (=) Alexander Zverev (Alemania): 7.190 (=) Felix Auger-Aliassime (Canadá): 4.390 (=) Ben Shelton (Estados Unidos): 4.070 (=) Alex de Miñaur (Australia): 4.060 (=) Daniil Medvedev (Rusia): 3.810 (+1) Novak Djokovic (Serbia): 3.760 (-1) Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.635 (=) Flavio Cobolli (Italia): 3.540 (=)

RANKING TENISTAS CHILENOS

31° Alejandro Tabilo: 1.428 puntos (=)

1.428 puntos (=) 119° Cristian Garin: 529 puntos (-6)

529 puntos (-6) 137° Tomás Barrios: 450 puntos (+1)

450 puntos (+1) 204° Nicolás Jarry: 283 puntos (-15)

283 puntos (-15) 317° Matías Soto: 171 puntos (-1)

171 puntos (-1) 651° Nicolás Villalón: 54 puntos (+28)

54 puntos (+28) 670° Daniel Núñez: 52 puntos (+3)

52 puntos (+3) 731° Benjamín Torrealba: 43 puntos (+1)

43 puntos (+1) 979° Bastián Malla: 20 puntos (-5)

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