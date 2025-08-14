Desde Rusia presionaron a Córdova y a Chile: "No vengan con jugadores jóvenes"

A comienzos de esta semana, desde la federación de fútbol de Rusia confirmaron que en la fecha FIFA de noviembre disputarán un triangular amistoso ante la Selección chilena y Perú en Sochi.

De cara a esos cotejos, el técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova, aprovechará para darle rodaje a jugadores jóvenes pensando en el proceso de cara al Mundial 2030 y no consideraría a los históricos de la Generación Dorada como Alexis Sánchez o Arturo Vidal.

Sin embargo, desde Rusia pusieron presión al estratego del combinado nacional, pues Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la RFU (Unión de Fútbol de Rusia), dijo espera que el elenco criollo viaje con su mejor contingente.

"Estamos alcanzando un nuevo nivel. Es una decisión bastante inesperada enfrentar a estos rivales, ya que Sudamérica está lejos de nosotros. Además, los partidos aparecen en medio de sus torneos locales. Pero es un gran éxito, por el cual debemos agradecer a la RFU, que logró encontrar rivales y los convenció para jugar con nosotros, incluso en nuestro país", comenzó diciendo el timonel en conversación con el sitio Metaratings.

"Cuando enfrentamos a Chile y Perú, sabemos en que piso estamos como equipo. Veremos si llegan con sus equipos más fuertes. Acá, lo principal es que no vengan con jugadores jóvenes. En cualquier caso, son equipos fuertes con futbolistas de renombre", añadió.

Consignar que la Roja enfrentará a Rusia el sábado 15 de noviembre en el Stadion Fisht de Sochi, mientras que el 18 del mismo mes se medirá con Perú en el mismo recinto.

