Desde España adelantaron el reencuentro que tendrá Alexis Sánchez con el Barcelona

Este domingo, alas 11:15 horas, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez recibirá en el Ramón Sánchez Pizjuán al Barcelona por una nueva jornada de la Liga española, en un partido que será especial para el tocopillano, debido a que se reencontrará con el cuadro catalán, en el que tuvo un paso entre 2011 y 2014.

Por eso, el medio Mundo Deportivo publicó una nota dedicada al reencuentro que vivirá el goleador histórico de la Roja con el conjunto blaugrana.

"Alexis lleva al Barcelona en el corazón, pues le dio la oportunidad de ganar títulos y fue un club que proyectó su carrera internacionalmente. Sin duda, el domingo vivirá un reencuentro muy especial", sostuvo el citado medio.

"Su pasado en el FC Barcelona es una motivación para la leyenda del fútbol chileno e internacional, pues no en vano ha jugado en los mejores clubes europeos. Aparte de su paso por el Barcelona, ha estado en los vestuarios de grandes como Arsenal, Manchester United e Inter. Casi nada. Para el Sevilla es un lujo tenerlo y ha demostrado que no ha venido de paseo. Ha jugado cuatro partidos, sólo uno de titular, y ha dado 4 puntos a los de Almeyda, con una asistencia a Peque ante el Elche y un gol frente al Alavés, aparte de realizar la apertura a Carmona en el tanto que decidió el último encuentro de los nervionenses en Vallecas", añadió la publicación.

Además, agregó: "El club azulgrana, y su presidente Joan Laporta, tuvo un bonito gesto hace unas semanas cuando le envió una carta felicitándolo por su fichaje por el Sevilla y deseándole toda suerte de éxito".

