Desde Brasil aseguran que Aravena partiría de Gremio para arribar a México

Alexander Aravena vive un complicado momento en Gremio de Brasil. El delantero chileno, quien arribó al cuadro de Porto Alegre en 2024, no estaría en los planes del club.

De hecho, en su canal de YouTube, el comunicador Kaliel Dorneles de Bandeirantes aseguró que el conjunto gaúcho buscará su salida, debido a que "aún no logró cumplir con las expectativas, ni consolidarse en el equipo".

Además, añadió que no están ofreciéndolo al jugador al mercado, pero si es que llega una oferta, negociarán, debido a que el elenco brasileño pretende venderlo o cederlo a préstamo con "obligación de compra".

Con ese panorama, el Tigres de México estaría interesado en los servicios del nacional y el comunicador sostuvo: "Las transferencias para la liga mexicana siguen abiertas. Gremio está esperando una propuesta para quizás hacer viable la salida".

Por último, agregó que si bien Gremio no ha hecho pública esta postura, pero que ya "definió el precio que aceptarán si llega (una propuesta)".

