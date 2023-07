Desde Argentina vuelven a fijar su vista en el chileno Iván Morales

Aunque no atraviesa por su mejor momento deportivo, el delantero nacional Iván Morales no deja de acaparar interesados en sus servicios para cambiar de aires tras no ser considerado en Cruz Azul.



Si hace algunos días se informaba sobre el fugaz descarte de San Lorenzo de Almagro debido al alto sueldo que pedía el chileno, ahora otro elenco argentino apareció en su horizonte.



Se trata de Newell's Old Boys, conjunto que se encuentra en el 12° lugar de la Liga Profesional trasandina y que en octavos de final de Copa Sudamericana animará una difícil llave ante Corinthians.



"Newell's está interesado en el chileno, Iván Morales, delantero del Cruz Azul, con el cual estaría todo acordado, sólo restaría cerrar los números con el equipo mexicano, que quiere desprenderse del jugador", señaló el periodista Jonatan Faúndez en sus redes sociales.



Cabe consignar que durante el primer semestre, Morales apenas vio acción en diez partidos de la Máquina Cementera, dos de ellos como titular, anotando un solo gol. Por si fuera poco, no juega desde inicios de mayo.

PURANOTICIA