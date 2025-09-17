Desde Argentina aseguran que "el puesto de Carlos Palacios está vacante" en Boca Juniors

Carlos Palacios protagonizó toda una polémica en Boca Juniors. En el empate ante Rosario Central, el chileno se molestó por ser reemplazado y mostró una desaprobación a la decisión de Claudio Úbeda, ayudante técnico de Miguel Ángel Russo.

Y si bien en Argentina aseguraron que la actitud no le costaría caro al ex Colo-Colo, ahora el panorama cambiaría negativamente para la "Joya".

Es que la prensa trasandina contó que Russo se reunió con el nacional por sus últimas polémicas y malas actitudes en el equipo.

"Después de la lesión y la sanción, (Palacios) tiene estas actitudes que no suman nada. De los puestos de los 11 jugadores en campo, es el único que no tiene un titular indiscutido", avisaron en DSports Argentina.

Gastón Gerke, periodista de la señal que cubre al conjunto xeneize, reveló que "el puesto de Palacios aún está vacante y entre él, (Alan) Velasco y Williams Alarcón se lo disputan".

