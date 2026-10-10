Deportes Temuco vence a Santa Cruz y mantiene viva la ilusión de la liguilla

El objetivo todavía se ve lejos pero no es inalcanzable. Más bien, es un sueño que obliga a redoblar esfuerzo porque Deportes Temuco aún tiene opciones de entrar a la liguilla de la Liga de Ascenso que determinará al segundo equipo que subirá a Primera División.

Y la ilusión se redobló este sábado luego que la escuadra, ahora dirigida por Emiliano Astorga, se impuso como local por 2-1 a Santa Cruz.

Los goles temuquenses fuero obra de Luis Acevedo (42') y Paulo Contreras (65') mientras que el descuento para la visita fue de Diego Plaza (62').

Con esta victoria, Temuco suma 35 puntos y se encuentra en la posición 10, mientras que Santa Cruz se quedó con 22 unidades y está en el puesto 14.

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