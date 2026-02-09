Deportes Recoleta consigue un triunfo clave sobre Unión Española

En la segunda jornada de la zona E de la Copa Chile, disputada en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, Recoleta consiguió un triunfo clave y ajustado por 2-1 sobre Unión Española.

El marcador se abrió temprano. A los 9 minutos, por intermedio de Germán Estigarribia, quien encontró la red después de un penal, otorgando la ventaja inicial a Deportes Recoleta.

La reacción hispana tardó casi un tiempo. Ya en la segunda mitad, al minuto 57, Ignacio Núñez logró marcar el empate a través de una jugada, devolviendo la tensión al partido.

Pero lejos de rendirse, Deportes Recoleta mantuvo la presión ofensiva, adelantó sus líneas y se fue en demanda del marco rival. En el minuto 64, Gonzalo Álvarez disparó para anotar el 2-1 final, sellando la victoria y dejando sin margen de respuesta al rival.

Recordar que, en la primera fecha, jugada hace una semana, fueron los hispanos los que se impusieron por la mínima al mismo rival, en calidad de visitante, en el inicio de la Copa Chile.

PURANOTICIA