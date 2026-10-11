Deportes Limache y Palestino igualan a 2 y se mantienen en zona de copas

Deportes Limache y Palestino cerraron la jornada dominical de la Primera División con un animado empate donde ambos equipos lucharon por alcanzar el triunfo.

Durante el primer tiempo costó entibiar las acciones de peligro, porque ambos equipos se neutralizaban, y recién a los 39' se vio la primera jugada que entusiasmó a los presentes del estadio Lucio Fariña de Quillota cuando Daniel Castro exigió a Sebastián Pérez, quien evitó el gol del elenco de los "tomates" y envió la pelota al tiro de esquina.

Fue precisamente de un tiro de esquina que surgió el 1-0, donde Jean Meneses ejecutó de manera precisa y Gonzalo Sosa anticipó a la defensa de los tetracolores para convertir en el segundo minuto del agregado del primer tiempo.

La segunda fracción ofreció uno de los mejores lances del torneo con oportunidades de gol en cada meta, donde Palestino alcanzó la paridad a los 52' con una gran acción por la izquierda de Gonzalo Tapia que asistió a Sebastián Gallegos, quien eludió a sus rivales y sacó un tremendo derechazo que derrotó a Claudio González.

Los festejos del "Tino-Tino" se esfumaron dos minutos después. Nuevamente de balón detenido, Limache se puso arriba en el tanteador. Leonardo Valencia ejecutó desde la derecha un tiro libre que fue conectado con un impecable cabezazo por Sosa para el 2-1.

El conjunto árabe no se dio por vencido y, también por el expediente de cabeza, logró el 2-2 con Ronnie Fernández a los 72'. Lo que se tradujo en permanentes acciones de ataque de los dos equipos, ya que ambos querían la victoria.

Finalmente, y pese al interés de ambos por alcanzar la victoria, como fue el cabezazo de Sosa a los 92' que manoteó el "Zanahoria" Pérez, se mantuvo el empate, que por el momento deja a ambos equipos en zona de clasificación a copas internacionales.

PURANOTICIA