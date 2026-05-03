Deportes Limache y O'Higgins repartieron puntos en un intenso duelo por Copa de la Liga

En un partido intenso intenso, particularmente en el complemento, Deportes Limache fue presa de su falta de finiquito en el estadio Lucio Fariña Fernández y tuvo que conformarse con un empate a uno ante un O'Higgins que se consolidó como puntero del Grupo C de la Copa de la Liga.

Ambos equipos se medían est noche con la misión de quedarse con los tres puntos para hacerse con el liderato de su zona. La visita, en todo caso, venía además con el desgaste de haber jugado a mitad de semana por Copa Sudamericana, y mirando de reojo un nuevo desafío internacional en el horizonte.

Así y todo, el técnico Lucas Bovaglio dispuso de sus mejores hombres sobre el terreno de juego, pero la apuesta no le dio resultado y apenas pudieron acercarse al arquero Matías Bórquez durante una primera fracción que fue controlada sin mayor contrapeo por el Tomate Mecánico.

El dueño de casa no solo tomó las riendas del compromiso sino que además obligó al guardameta Omar Carabalí a ocupar las manos en varias oportunidades. El golero ecuatoriano-chileno le negó el gol a Jean Meneses (9'), Daniel Castro (20') y Marcos Arturia (24'), manteniendo el cero en su arco.

No obstante, el cuadro limachino no dejó de presionar en el segundo lapso y en un veloz contragolpe, el ex seleccionado nacional Jean Meneses habilitó al recién ingresado Carlos Morales (50') que con un potente derechazo cruzado abrió la cuenta ante las casi dos mil almas que hicieron frente al frío en el reducto quillotano.



Aunque los locales coquetearon con una nueva conquista en un par de oportunidades (61' y 73') no pudieron capitalizar y en el 77', la defensa rojinegra se durmió tras un despeje, Martín Serrafiore encontró a Bastián Yáñez y este a su vez centró para que Thiago Vecino empujara la pelota para emparejar el tanteador.

A pesar de los esfuerzos de los protagonistas el marcador no se movió, decretando la igualdad que sostuvo al Capo de Provincia en la cima de su zona con ocho puntos, dos más que el elenco cervecero a falta de dos jornadas para el término de la fase regular.

O'Higgins medirá fuerzas con Sao Paulo por Copa Sudamericana desde las 18 horas del jueves y posteriormente, recibirá a Everton a las 20:00 del domingo por la Copa de la Liga. Exactamente un día después, Deportes Limache visitará a Palestino buscando una una nueva victoria.

Deportes Limache

Matías Bórquez; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; César Fuentes, Ramón Martínez (Flavio Moya, 34'), Jean Meneses; Joaquín Montecinos (Carlos Morales, 45'), Marcos Arturia (Gonzalo Sosa, 80'), Daniel Castro. (DT: Víctor Rivero)

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Luis Pavez; Martín Maturana (Bastián Yáñez, 68'), Felipe Ogaz (Benjamín Schamine, 75'), Juan Leiva (Martín Sarrafiore, 75'); Francisco González, Thiago Vecino (Gabriel Pinto, 88'), Bryan Rabello (Arnaldo Castillo, 68'). (DT: Lucas Bovaglio)

Árbitro: Franco Jiménez

Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota

PURANOTICIA