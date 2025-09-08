Deportes Limache venció 2-0 a Deportes La Serena y se ilusiona con la final de Copa Chile

Deportes Limache sacó réditos de su conocimiento del pasto sintético del estadio Lucio Fariña Fernández y se impuso por 2-0 a Deportes La Serena, obteniendo una importante ventaja en la serie por las semifinales de la Copa Chile.

Contrario a la mala campaña que tiene a ambos equipos luchando por la permanencia en la Liga de Primera, cerveceros y papayeros consiguieron su pase a la ronda de los cuatro mejores tras imponerse cómodamente en sus respectivas llaves ante Coquimbo Unido y Santiago Wanderers.

Más allá de algunos centros que inquietaron mínimamente al portero Matías Bórquez, fue el dueño de casa el que mantuvo durante mayor tiempo el control del partido y a los nueve minutos avisó con un remate desviado de Daniel Castro, mientras que César Pinares obligó a Fabián Cerda a estirarse para despejar el balón (16').

Los pupilos de Víctor Rivero no sacaron el pie del acelerador y continuaron presionando en campo serenense. Luis Guerra en dos oportunidades (28' y 29') y Pinares con un tiro libre que alcanzó a sacar el guardameta estuvieron cerca de adelantar a los limachinos, que a esas alturas le estaban haciendo precio a su rival.

Pero los constantes intentos de los rojinegros terminaron por dar resultado en el tramo inicial del complemento. El central Augusto Aguirre comandó un contraataque y habilitó con un pase filtrado a Luis Guerra (55'), quien se acomodó para la derecha y con un disparo ajustado convirtió el anhelado 1-0.

Pese a los cambios que introdujo el entrenador granate Francisco Bozán y que le permitió aproximarse con un zapatazo de Jhonathan Kauan (75'), los locales se las ingeniaron no solo para sostener la ventaja sino que además para aprovechar la expulsión de Joaquín Fernández por una mano al borde del área (89') y aumentar las cifras con un impecable cobro de falta de César Pinares, poniendo el 2-0 de la tranquilidad para el combinado de la región de Valparaíso.

Ambos clubes volverán a verse las caras el domingo 12 de octubre a las 15:00 horas. Antes de eso, en el marco de la Liga de Primera, Deportes Limache recibirá a Universidad Católica desde las 20:00 del sábado trece, mientras que Deportes La Serena se verá las caras con Universidad de Chile a partir de las 15:00 del domingo 28.

Deportes Limache

Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz (Nicolás Peñailillo, 67'); Yonathan Andía, Luis Hernández (Misael Llantén, 67'), César Pinares (Joaquín Plaza, 90+6'); Luis Guerra (Dylan Portilla, 90+6'), Facundo Pons (Yorman Zapata, 90+6'), Daniel Castro. (DT: Víctor Rivero).

Deportes La Serena

Fabián Cerda; Matías Pinto, Andrés Zanini, Joaquín Fernández, Cristián Gutiérrez; Luckas Carreño (Emanuel Herrera, 58'), Sebastián Gallegos (Manuel Rivera, 72'), Juan Fuentes; Jhonatan Kauan (Alan Díaz, 90+3'), Angelo Henríquez (Martín Ramírez, 72'), Gonzalo Jara (Lucas Alarcón, 90+3'). (DT: Francisco Bozán).

Expulsados: Joaquín Fernández (DLS, 89')

Árbitro: Claudio Díaz

Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota

