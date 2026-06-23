Deportes Limache rescata valioso empate en su visita a Coquimbo Unido por Copa Chile

Un entretenido encuentro animaron Coquimbo Unido y Deportes Limache en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, firmando un cerrado empate a uno en un duelo atrasado de la fecha 1 del Grupo A de Copa Chile.

La visita silenció el reducto de la Cuarta Región en el minuto 35. Gonzalo Sosa no pudo definir tras un centro desde la izquierda, Manuel Fernández fue a trabar y la pelota quedó servida para que Flavio Moya anotara con un sutil disparo.

El técnico filibustero Hernán Caputto reordenó las piezas de su equipo en el complemento y el cuadro coquimbano llegó a la igualdad por medio de Juan Cornejo, quien superó al portero con un zurdazo que se clavó en el ángulo (74').

Parecía que la fiesta sería total en el puerto pirata, pero el árbitro invalidó la agónica conquista de Martín Mundaca por posición de adelanto (82'). En los descuentos, el juez volvió a hacerse presente y le negó el doblete a Cornejo acusando una dudosa falta en el área (90+6').

Con este resultado, aurinegros y cerveceros se afianzaron en la parte alta de su zona con los mismos cuatro puntos de Deportes Iquique, pero con el Barbón tomando la punta por su mejor diferencia de gol, seguido por el Tomate Mecánico. En el fondo se encuentra San Marcos de Arica con apenas una unidad.

Coquimbo Unido tratará volverá a la acción este sábado para enfrentar al conjunto santo a contar de las 17 horas. En paralelo, Deportes Limache chocará con los dragones celestes.

PURANOTICIA