Deportes Limache pide al Gobierno autorizar hinchas de Colo-Colo para duelo en Valparaíso

A través de una carta dirigida al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el Club de Deportes Limache solicitó formalmente que el partido ante Colo-Colo, a disputarse este sábado 31 de enero en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, sea con público visitante.

La misiva firmada por César Villegas Mena, presidente del elenco tomatero, solicitó una "intervención y ayuda" para lograr la autorización de contar con público visitante del cacique para el partido válido por la primera fecha del Campeonato Nacional.

"Entiendo que ya maneja los antecedentes del partido donde, por decisión de las autoridades, no se está permitiendo la presencia de hinchada visitante", añadió el dirigente limachino en el documento enviado al Ministerio del Interior.

A juicio de Villegas, la decisión adoptada por las autoridades "va en desmedro del espectáculo porque el privar a hinchas de la opción de disfrutar de un espectáculo es una clara señal de que la delincuencia le ganó al fútbol y las familias".

Asimismo, aseguró que este tipo de espectáculos deportivos se realizan con 40 mil personas en Santiago y en Concepción, aunque importante es hacer presente que el estadio Ester Roa Rebolledo sólo tiene capacidad para 30 mil espectadores.

"Nosotros, como institución, hemos dispuesto de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el estadio y también los recursos que estimen pertinente las autoridades para asegurar el espectáculo, pero aún así no hemos tenido respuesta alguna sobre la opción de tener hinchada visita", complementó.

Finalmente, el máximo dirigente del Club de Deportes Limache concluyó la carta esperando que sus palabras y solicitudes tengan "buena acogida" del Gobierno.

PURANOTICIA