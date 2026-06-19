Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Deportes Limache debutó en Copa Chile con una contundente victoria ante San Marcos de Arica

Deportes Limache debutó en Copa Chile con una contundente victoria ante San Marcos de Arica

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El cuadro "cervecero" se impuso en el estadio Carlos Dittborn con goles de Montecinos, Álvarez y Meneses, ubicándose en el subliderato del grupo A del torneo.

Deportes Limache debutó en Copa Chile con una contundente victoria ante San Marcos de Arica
Viernes 19 de junio de 2026 22:26
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Deportes Limache debutó este viernes en Copa Chile y lo hizo con una contundente victoria por 3-1 sobre San Marcos de Arica en el estadio Carlos Dittborn, posicionándose en el subliderato del Grupo A.

El encuentro tuvo un inicio vertiginoso, con Joaquín Montecinos abriendo la cuenta para la visita (6') y Agustín Maidana emparejando las cifras para los nortinos.

La escuadra "cervecera" golpeó de entrada en el complemento con un zapatazo de Vicente Álvarez (49') que a pesar los esfuerzos realizados, el conjunto "santo" no fue capaz de revertir.

En los descuentos, el cuadro limachino le bajó la persiana al encuentro con una conquista del exseleccionado nacional Jean Meneses (90+9') para sellar su cómodo triunfo por 3-1.

De esta manera, los "tomateros" arrancaron su participación con el pie derecho y se instalaron en el segundo puesto de su zona con tres puntos. Los "Bravos del Morro", en cambio, se estancaron en el tercer lugar con apenas una unidad.

Deportes Limache volverá a la acción este martes a las 15:00 horas para enfrentar a Coquimbo Unido y el sábado 27, recibirá a Deportes Iquique desde las 17:00. En paralelo, San Marcos de Arica chocará con los "piratas".

(Imagen: @clubdeporteslimache)

PURANOTICIA

Cargar comentarios