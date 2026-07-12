Deportes Concepción venció a Puerto Montt y ganó su grupo en Copa Chile

Deportes Concepción se impuso a Puerto Montt sobre el cierre del partido en un duelo de líderes del grupo H de la Copa Chile.

Los Lilas necesitaban del triunfo para quedarse al tope de la tabla y desde el inicio buscaron la victoria en el estadio Huachipato, pero la imprecisión frente a la portería de Diego Collao fue la tónica del encuentro.

Mario Sandoval se esforzó por habilitar a Aldrix Jara y Joaquín Larrivey, mientras la última línea de los puertomontinos, merced a su gran poder de concentración, no les permitió vulnerar su portería.

La segunda etapa trajo varias modificaciones en los locales, y su apuesta por la victoria no encontraba un correlato en las redes.

Tanta porfía encontró finalmente premio sobre el cierre del partido. Un tiro de esquina ejecutado con precisión por Misael Dávila fue cabeceado por Fauso Grillo, y la celebración alborozada de los jugadores y su parcialidad fue un desahogo que coronaba tanto esfuerzo.

Aunque Puerto Montt estaba clasificado, de todas formas fue por el empate y recuperar el primer lugar del grupo. Pero ahora con espacios, Concepción encontró vía libre para atacar sin tanta marca, tal cual aconteció a los 90', cuando Ethan Espinoza partió en propio terreno, recorrió largos metros y con un toque suave a la derecha de Collao convirtió el 2-0.

Los festejos pasaron a la preocupación porque en la tribuna se solicitó asistencia médica por problemas que presentó un hincha, que fue rápidamente socorrido.

Los últimos minutos Concepción manejó el balón a voluntad y el pitazo de Víctor Abarzúa puso el cierre a una noche donde el paso a los octavos de final de la Copa Chile se coronó con el primer lugar del grupo H.

En paralelo, Huachipato, que llegó como colista a esta última fecha, se impuso a Deportes Temuco por 1-0 con la conquista de Kevin Altez, y dejó en el fondo a los de la región de la Araucanía, que ahora se centran en el Campeonato del Ascenso, donde marchan en la cuarta posición.

PURANOTICIA