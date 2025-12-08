Deportes Concepción vence a Cobreloa y celebra su regreso a Primera División tras 17 años

El enfrentamiento en Calama inició con gran intensidad por parte del conjunto local, que generó oportunidades tempranas de gol, pero fue el León de Collao quien abrió la cuenta a los 37 minutos, tras un preciso pase filtrado de Josué Ovalle hacia Nelson Sepúlveda, quien fusiló al portero Hugo Araya.

La segunda mitad no estuvo exenta de emoción. Joaquín Larrivey amplió la ventaja para Deportes Concepción tras un certero remate desde un tiro de esquina. Sin embargo, Cobreloa reaccionó y redujo la diferencia con un frentazo de Gustavo Gotti (77'), antes de igualar momentáneamente gracias a un penal convertido por Álvaro Delgado (84').

El cierre fue dramático. Aldrix Jara estrelló un disparo en el palo y Gotti no logró concretar un cabezazo, hasta que, en la acción siguiente, Sepúlveda aprovechó un rebote dentro del área y con una volea rasante estableció el 3-2 definitivo, confirmado tras revisión del VAR.

Con esta victoria, Deportes Concepción celebra un retorno esperado desde su desafiliación en 2016 y acompañará en la máxima categoría a su vecino Universidad de Concepción, campeón del certamen. Por su parte, Cobreloa deberá esperar un año más en la Liga de Ascenso tras sufrir su tercera derrota en una final de la liguilla de promoción.

