Delegado Durán reitera que "están las condiciones adecuadas" para que se dispute la Supercopa

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, reiteró que están dadas las condiciones para la realización de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile, pactada para este domingo a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

Tras una inspección al recinto ubicado en Plaza Chacabuco, la autoridad capitalina señaló que "lo que corresponde es que la ANFP, el organizador del evento, haga la solicitud formal y nosotros coordinamos a todos los actores, públicos y privados, para verificar que se cumplan todas las medidas de seguridad necesarias".

En la misma línea, aseguró que "hemos trabajado en sucesivas reuniones para identificar esas medidas. De todas esas medidas, como la composición de público, el aforo, número de guardias, están todas las condiciones adecuadas para que se desarrolle el partido".

En cuanto a los trabajos en las luminarias del reducto deportivo, el exalcalde de la comuna de Independencia detalló que "las obras están avanzando de acuerdo a lo planificado, pero en todos los partidos hacemos una última visita y la haremos el viernes en la mañana, aunque las condiciones de seguridad ya han sido concordadas".

"Se hizo una visita técnica para el partido del sábado (Unión Española vs Audax Italiano) y en ese marco se verificó que las obras están avanzando de acuerdo a lo planificado. No hay inconvenientes para la realización de la Supercopa", sentenció Durán.

