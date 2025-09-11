Delegación Presidencial autorizó el Superclásico entre Colo-Colo y la U en el estadio Santa Laura

Se acabó la teleserie y la incertidumbre de la Supercopa. Finalmente, la definición entre Colo-Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

Pese a que el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se opuso tajantemente a la realización del partido, e incluso el miércoles paralizó las obras en la iluminación en el recinto de Plaza Chacabuco, la Delegación Presidencial dio el visto bueno para jugar el partido.

Además, Unión Española, dueña del estadio, aseguró que está todo dispuesto, pues su gerente general, Sabido Aguad, sostuvo en diálogo con TNT Sports: "Tenemos hechas las fundaciones en las cuatro torres y lo que se nos pidió, y que era parte del programa de las torres, era taparlas. Y eso fue lo que hicimos, tapamos las dos torres del sector sur del estadio, como ustedes pueden ver detrás mío. Ya no solo están tapadas, sino que además están cubiertas con pastos sintéticos".

"El estadio desde ayer ya está totalmente listo para poder recibir a nuestro público y al público de Colo-Colo y Universidad de Chile para el fin de semana. Hoy día en la mañana nuevamente tuvimos una reunión y se validó completamente el estadio. Ya no hay obras, como le dicen, y estamos terminando de limpiar las pocas cosas que nos quedaban todavía que sacar", añadió.

Consignar que aparte del alcalde Iglesias, la dirigencia de Azul Azul no quería disputar la Supercopa este domingo, debido a la cercanía con su partido frente a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el cual se desarrollará el jueves 18 de septiembre en Perú. Es decir, cuatro días después del Superclásico.

