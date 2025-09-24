Delantero de la sub 20 de Australia quedó fascinado con sus primeros días en Chile: "El paisaje es realmente bonito"

Daniel Bennie, integrante del equipo oceánico que competirá en la cita planetaria de la categoría, se mostró maravillado con el paisaje de nuestro país.
Daniel Bennie, delantero de la Selección sub 20 de Australia que participará en el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en suelo nacional, se mostró fascinado con sus primeros días de estadía en el país.
En declaraciones entregadas a los medios oficiales del cuadro oceánico, el cual se ha estado alojando en la Casa del Futbolista del Sifup, el atacante aseguró que "estamos cerca de las montañas y es precioso. El paisaje es realmente bonito. Creo que los chicos han disfrutado mucho de estar aquí y de usar estas instalaciones para entrenar".
Con respecto a la participación de su equipo en el certamen planetario, el extremo que pertenece a los registros del Queens Park Rangers manifestó su completa confianza apuntando al título obtenido en la eliminatoria de la AFC.
"En la Copa Asiática, salimos a ganar porque sabemos que somos buenos y lo que podemos hacer. En el Mundial tiene que ser lo mismo, así que simplemente tenemos que ir con la misma mentalidad y hacer lo mejor que podamos", puntualizó el futbolista de 19 años.
Por último, Bennie destacó que "somos un grupo unido, y eso es muy importante cuando vas a jugar un gran torneo. Nadie tiene problemas entre sí. Todos somos muy unidos".
Australia quedó emparejada en la zona D con Argentina, Cuba e Italia, rival al que enfrentará en su debut este domingo a partir de las 17 horas.
PURANOTICIA