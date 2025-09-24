Delantero de la sub 20 de Australia quedó fascinado con sus primeros días en Chile: "El paisaje es realmente bonito"

Daniel Bennie, delantero de la Selección sub 20 de Australia que participará en el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en suelo nacional, se mostró fascinado con sus primeros días de estadía en el país.

En declaraciones entregadas a los medios oficiales del cuadro oceánico, el cual se ha estado alojando en la Casa del Futbolista del Sifup, el atacante aseguró que "estamos cerca de las montañas y es precioso. El paisaje es realmente bonito. Creo que los chicos han disfrutado mucho de estar aquí y de usar estas instalaciones para entrenar".

Con respecto a la participación de su equipo en el certamen planetario, el extremo que pertenece a los registros del Queens Park Rangers manifestó su completa confianza apuntando al título obtenido en la eliminatoria de la AFC.

"En la Copa Asiática, salimos a ganar porque sabemos que somos buenos y lo que podemos hacer. En el Mundial tiene que ser lo mismo, así que simplemente tenemos que ir con la misma mentalidad y hacer lo mejor que podamos", puntualizó el futbolista de 19 años.

Por último, Bennie destacó que "somos un grupo unido, y eso es muy importante cuando vas a jugar un gran torneo. Nadie tiene problemas entre sí. Todos somos muy unidos".

Australia quedó emparejada en la zona D con Argentina, Cuba e Italia, rival al que enfrentará en su debut este domingo a partir de las 17 horas.

