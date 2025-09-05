Delantero de Brasil, Raphinha: "Chile es siempre una selección muy complicada"

Pese a que Brasil terminó goleando por 3-0 a la Selección chilena en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la penúltima fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026, en el plantel de la Verdeamarela mostraron su respeto por la renovada Roja de Nicolás Córdova.

Así lo manifestó el delantero Raphinha tras el cotejo, quien aseguró que si bien su escuadra logró una contundente victoria, lo hizo ante un complicado elenco.

"Chile es siempre una selección muy complicada de jugar. En el partido anterior tuvimos una dificultad bastante grande, pero hoy sabíamos que teníamos que salir de aquí con una victoria", expresó el atacante del Barcelona.

"Hicimos un buen trabajo y nos dio la victoria", añadió el ariete, quien también destacó el aporte del técnico Carlo Ancelotti al Scratch.

"Es muy especial tener a una persona como él, con sus títulos. Como persona es espectacular. Tenemos todo para seguir sumando juntos", sentenció Raphinha.

