Defensa de Colo-Colo contra el arbitraje: "Uno se siente perjudicado en algunos aspectos"

Dos fechas de castigo recibió Maximiliano Falcón por su expulsión en el empate de Colo-Colo ante Everton en el estadio Monumental.

La sanción no dejó muy conforme a su compañero Ramiro González, quien aseguró que a veces los jugadores se sienten perjudicados por algunas decisiones arbitrales.

"No sé si son reiteradas las situaciones que ha vivido (Falcón), pero con el tema del arbitraje uno como jugador se siente perjudicado en algunos aspectos y actúa de manera en que no hay que hacerlo", expresó el zaguero.

"Con el tema de Marcos Bolados, que sufrió tres infracciones y uno como compañero trata de defenderlo en la cancha. No digo que sea justificado, pero muchas veces uno se siente perjudicado y actúa con impulso. Maxi Falcón es una baja sensible, pero hay jugadores para reemplazarlo", aseguró.

"Prefiero no hablar mucho del arbitraje. Ellos intentan hacer lo mejor, supongo, a veces nos han perjudicado y otras no, pero tenemos que trabajar, mejorar y pensar en el próximo partido. (El juez Felipe González) ya recibió muchas críticas, prefiero no hablar de eso. Que nos falte un jugador siempre nos va a afectar, pero trabajaremos con lo que tenemos para tratar de llegar con el mejor equipo posible ante Coquimbo y tratar de sumar los tres puntos", añadió.

Además, sobre el nuevo estilo del arbitraje de dejar jugar más, sostuvo que "me parece bien el 'juegue, juegue', pero debe ser con criterio. Marcos Bolados recibió tres infracciones, tenía el pie con sangre... siempre que no pase sobre la integridad física de un colega, está bien el 'juegue, juegue', pero hay que hacerlo con criterio".

