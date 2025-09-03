Darío Osorio sufre lesión muscular y es liberado de la convocatoria de Chile para los partidos por Clasificatorias

Sensible baja para la Selección chilena de cara a los partidos ante Brasil y Uruguay, por el cierre de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Este miércoles, la Roja informó a través de un comunicado que Darío Osorio fue liberado de la convocatoria del combinado nacional, debido a una lesión.

"El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA", sostuvo el Equipo de Todos en la misiva.

La baja del oriundo de Hijuelas es sensible, debido a que venía mostrando un buen rendimiento en el Midtjylland de Dinamarca.

La Roja, además, informó que "los jugadores Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto se presentaron con lesiones musculares a la concentración, encontrándose actualmente en periodo de recuperación y trabajo junto a nuestro Cuerpo Médico para asegurar una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay".

PURANOTICIA