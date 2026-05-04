Darío Osorio marcó un golazo en doloroso empate que aleja del título al Midtjylland

Las opciones de revalidar el título de la Superliga de Dinamarca sufrieron un duro revés para el Midtjylland. Pese a una gran anotación de Darío Osorio, el equipo igualó 3-3 frente al Viborg, un resultado que compromete seriamente sus aspiraciones de campeonato.

El desarrollo del encuentro comenzó de manera esquiva para los "lobos", quienes sufrieron la invalidación de un gol a los 15 minutos. Posteriormente, a los 33', Asker Beck inauguró el marcador a favor de la visita. Sin embargo, la respuesta fue rápida: a los 36', el atacante chileno conectó un potente zurdazo dentro del área que decretó la paridad transitoria.

Con esta conquista, el jugador oriundo de Hijuelas alcanzó la cifra de ocho goles durante la presente campaña, a lo que se suman las diez asistencias que ha aportado a su escuadra.

La frustración para los dueños de casa continuó a los 40' con un nuevo tanto anulado. Cerca del descanso, el forastero volvió a tomar ventaja mediante otra aparición de Beck (45'), aunque Pedro Bravo logró emparejar el tanteador 2-2 en los descuentos de la primera mitad (45+2').

Para la segunda etapa, el cuerpo técnico decidió sustituir al futbolista criollo en el entretiempo. Ya sin él en cancha, los locales lograron ponerse en ventaja por 3-2 gracias a la definición de Martin Erlic a los 80'. No obstante, cuando el partido expiraba, Dorian Hanza apareció a los 89 minutos para sellar el 3-3 definitivo.

Tras esta igualdad, el elenco de Osorio quedó estancado en la segunda posición con 46 puntos, situándose a cuatro unidades del líder exclusivo, Aarhus Gymnastikforening. Restando apenas dos fechas para que concluya el certamen, el equipo necesitará que los rivales del puntero le resten puntos para mantener viva la ilusión de coronarse monarcas, tal como ocurrió en 2024.

La definición continuará este domingo a las 10:00 horas, momento en que el Midtjylland deberá enfrentarse al FC Nordsjaelland. Por su parte, el AGF saltará al campo de juego ese mismo día a las 12:00 horas para medirse contra el Brondby.

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(Video: @CenterofGoals / Imagen: @fcmidtjylland)

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